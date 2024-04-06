У пункті "Гребенне – Рава-Руська" почали пропускати частину вантажівок – ДПСУ

Польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на в’їзд до Польщі у пункті пропуску "Рава Руська - Гребенне".

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби, "Європейська правда"

Деталі: "За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок", – повідомили у ДПСУ.

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Який час можуть зберігатися такі умови, не уточнюють.

Нагадаємо: 2 квітня польські протестувальники відновили блокування руху вантажівок на ПП "Угринів - Долгобичув", перед тим він кілька днів працював у нормальному режимі.

В останні дні березня в уряді зізналися, що не знають, як розблокувати кордон з Польщею, і діалогу фактично немає.