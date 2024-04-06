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США стривожені зростаючою співпрацею Росії з Китаєм – ЗМІ

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 6 квітня 2024, 11:06
США стривожені зростаючою співпрацею Росії з Китаєм – ЗМІ
блінкен, фото: getty images

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив союзникам, за даними ЗМІ, тривожну інформацію про масштаби співпраці між Китаєм та Росією, а від Мінфіну США пролунали попередження на адресу Пекіна, що компанії, які допомагають РФ товарами та технологіями для ВПК, чекають серйозні наслідки.

Джерело: Financial Times, "Європейська правда"

Деталі: Видання з посиланням на трьох неназваних посадовців розповідає, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.

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За словами цих джерел, Блінкен назвав серед ключових елементів такої допомоги ту, що спрямована на виробництво оптичного обладнання, пропелентів та обладнання у космічній сфері та сказав, що це "не лише сприяє агресії Росії проти України, а й загрожує іншим країнам".

Один зі співрозмовників стверджує, що це пролунало як "дуже чіткі попередження", і що "стався зсув і це відчувалося у кімнаті, … відбувся новий розвиток подій". 

Джерела стверджують, що Блінкен у розмовах із союзниками закликав їх у зв’язку з цим до трьох кроків – прямо говорити на цю тему з Китаєм під час двосторонніх контактів, публічно висловлювати стурбованість поглибленням співпраці між Китаєм і Росією та вживати заходів проти компаній, які явно допомагають російському ВПК.

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В адміністрації Байдена нібито особливо стурбовані наданням пального для ракет. 

Після дискусій у китайському Гуанчжоу у п’ятницю й суботу Мінфін США опублікував комюніке, згідно з яким міністерка фінансів Дженет Єллен "наголосила, що компанії, зокрема компанії у КНР, не мають надавати матеріальної підтримки для війни Росії проти України… та (попередила про) значні наслідки, якщо вони будуть це робити".

Financial Times зазначає, що це одне з найбільш жорстких попереджень США на адресу Пекіна. 

Нагадаємо: Раніше цього тижня Держдеп США застеріг Китай від будь-якої допомоги РФ у війні проти України

Нещодавно офіційні особи заявили виданню Politico, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, під час "саміту миру" у Швейцарії. В іншому разі Пекін погрожує бойкотувати такі зустрічі.

За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку березня, де він обговорював майбутнє України.

Теми: СШАКитайРосіявійна
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