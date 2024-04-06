ГУР: У Ростовській області підірвали трубопровід
Субота, 6 квітня 2024, 11:24
Головне управління розвідки повідомило про підрив ще одного військового об’єкта у Росії – нафтопроводу у населеному пункті Азов.
Джерело: ГУР
Деталі: У ніч на 6 квітня у районі н.п. Азов Ростовської області підірвали трубопровід, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту".
Реклама:
Завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.
Розвідка уточнює, що об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях.
ВІДЕО ДНЯ