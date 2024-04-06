Два російських дрони збили вдень на Одещині

Удень 6 квітня Сили оборони Півдня повідомили, що успішно відпрацювали по двох розвідувальних дронах РФ в Одеській області.

Джерело: Сили оборони Півдня

Деталі: Повітряної тривоги в області не було.

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Військові наголошують, що це також може бути небезпечно.

Дослівно: "Нагадуємо: це також може бути небезпечно!

Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя!

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Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не заважайте Силам оборони".

Оновлено: Згодом військові повідомили, що вдень над акваторією Чорного моря воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено два російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10".