Два російських дрони збили вдень на Одещині
Субота, 6 квітня 2024, 13:44
Удень 6 квітня Сили оборони Півдня повідомили, що успішно відпрацювали по двох розвідувальних дронах РФ в Одеській області.
Джерело: Сили оборони Півдня
Деталі: Повітряної тривоги в області не було.
Реклама:
Військові наголошують, що це також може бути небезпечно.
Дослівно: "Нагадуємо: це також може бути небезпечно!
Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя!
ВІДЕО ДНЯ
Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не заважайте Силам оборони".
Оновлено: Згодом військові повідомили, що вдень над акваторією Чорного моря воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено два російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10".