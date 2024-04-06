Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Два російських дрони збили вдень на Одещині

Роман ПетренкоСубота, 6 квітня 2024, 13:44
Два російських дрони збили вдень на Одещині
російський розвідувальний дрон, фото ілюстративне: тасс

Удень 6 квітня Сили оборони Півдня повідомили, що успішно відпрацювали по двох розвідувальних дронах РФ в Одеській області.

Джерело: Сили оборони Півдня

Деталі: Повітряної тривоги в області не було.

Реклама:

Військові наголошують, що це також може бути небезпечно.

Дослівно: "Нагадуємо: це також може бути небезпечно!

Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя!

ВІДЕО ДНЯ

Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не заважайте Силам оборони".

Оновлено: Згодом військові повідомили, що вдень над акваторією Чорного моря воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено два російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10".

Теми: Одеська областьбезпілотникиППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
Одеська область
В Одесі та районі 10 тисяч абонентів без світла через падіння уламків дрона – ОВА
Над Одещиною ППО збила 8 "Шахедів", були пожежа і знеструмлення
На Одещині встановили понад 5000 бетонних "зубів дракона" 
Останні новини
09:22
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку – ЗМІ
09:20
Російські хакери отримали доступ до листування агентств США з Microsoft
08:58
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
08:57
РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових тихоокеанського флоту – ГУР
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Усі новини...
Реклама: