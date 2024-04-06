США підвищили рівень готовності через можливу відповідь Ірану після ударів по його консульству

Сполучені Штати підвищили рівень готовності у зв’язку з можливою відповіддю Ірану на удар по будівлі його консульства, в якому Тегеран звинуватив Ізраїль.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: В американських ЗМІ з’являлася інформація, що відповідь Ірану на атаку можлива наступного тижня.

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Неназваний посадовець США підтвердив Reuters, що Сполучені Штати "підвищили пильність" у зв’язку з цими подіями.

Нагадаємо: 1 квітня внаслідок повітряного удару по будівлі іранського консульства у Дамаску загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції, серед яких двоє генералів. Тегеран покладає відповідальність на Ізраїль. США наголосили, що не причетні до цього.

Можливі дії Ірану у відповідь були однією з тем нещодавньої розмови президента США Джо Байдена і прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

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Посадовець з адміністрації Байдена прокоментував журналістам, що команди двох країн "відтоді перебувають на постійному зв’язку", та що США підтримують Ізраїлю у захисті від загроз з Ірану.