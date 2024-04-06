Сирський: на трьох напрямках обстановка особливо складна, ще на двох ЗСУ мають успіх

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію на фронті – називає "особливо складною" ситуацію на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною.

Реклама:

Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки.

На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Сирський оцінює обстановку як "особливо складна" на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки.

Найбільш жорсткі бої тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону.

Часів Яр залишається під контролем України, запевнив Сирський, а всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.

На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою.

Так, на Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському – в районах Роботине та Вербового з метою відновлення втраченого становища; на Херсонському – намагається витіснити українські війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки.

Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ мають "певний тактичний успіх".

Командувач ЗСУ наголосив, що Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці.