Росіяни вдарили балістикою по Одещині, є загиблий
Субота, 6 квітня 2024, 16:57
Російські війська у суботу вдень завдали удару балістичною ракетою по Одеському району, загинув співробітник комунального господарства.
Джерело: Сили оборони півдня України
Дослівно: "Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району.
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Вдарив по об'єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання, адмінбудівля. Загинув цивільний співробітник.
Наслідки уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці".