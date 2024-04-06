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Росіяни вдарили балістикою по Одещині, є загиблий

Катерина ТищенкоСубота, 6 квітня 2024, 16:57
Росіяни вдарили балістикою по Одещині, є загиблий
пускова установка "Іскандер-М" з ракетою, фото з Wikipedia

Російські війська у суботу вдень завдали удару балістичною ракетою по Одеському району, загинув співробітник комунального господарства.

Джерело: Сили оборони півдня України

Дослівно: "Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району.

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Вдарив по об'єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання, адмінбудівля. Загинув цивільний співробітник.

Наслідки уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці".

Теми: ракетний ударОдеська областьвійна
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