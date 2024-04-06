Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США на Чернігівщині

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю на Чернігівщині провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США.

Джерело: Зеленський у Telegram у суботу, сайт президента

зустріч Зеленського з представниками Конгресу США, фото ОП

Пряма мова: "Зустрівся з делегацією Конгресу США – були представлені обидві партії, обидві палати Конгресу.

Реклама:

Важливо, що партнери бачать особисто, що відбувається в Україні, у наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили російську окупацію. Провів зустріч із конгресменами вчора саме на Чернігівщині".

Деталі: Зеленський поінформував конгресменів про ситуацію на передовій, першочергові потреби української армії та про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.

"Підкреслив, що життєво необхідне якнайшвидше ухвалення Конгресом США рішення про подальшу підтримку нашої держави, про відповідний пакет для захисту від російського терору і для наших подальших активних дій. Це те, що точно зміцнить Україну та життя загалом", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє сайт президента, до складу делегації увійшли сенаторка від Республіканської партії Джонні Ернст, члени Палати представників від Демократичної партії Вайлі Нікел, Том Своззі, Майкл Квіглі та від Республіканської партії Ешлі Гінсон і Чак Едвардс.

Зеленський зазначив, що в селі Ягідне представники делегації на власні очі побачили наслідки російської агресії.