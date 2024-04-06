Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві чоловік напав на працівників ТЦК

Катерина ТищенкоСубота, 6 квітня 2024, 18:03
У Києві чоловік напав на працівників ТЦК
ілюстративне фото Getty Images

У Києві в суботу чоловік з ножем напав на працівників Деснянського ТЦК.

Джерело: Деснянський районний ТЦК та СП

Дослівно: "Сьогодні, 6 квітня 2024 року, об 11:50 в м. Київ чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК.

Реклама:

Під час роботи мобільної групи з оповіщення по вул. Шолом-Алейхема, 6 патруль розмовляв з  військовозобовʼязаним.

В цей час Мольдерф Тимофій Аркадійович 1972 р. підійшов зі спини та наніс удар по голові старшого солдата Сірого. Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним старшого солдата Чорненка. Нападник погрожував та нападав.

Тримаючи нападника на безпечній дистанції, військовослужбовці на вулицю Братиславську викликали поліцію. Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві задокументувала злочин та вилучила речові докази".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч.2  ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Крім цього, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Теми: КиївТЦКнапад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
Київ
Замінили Білорусь на Туреччину. Київ закупить 85 нових автобусів
На станції метро "Хрещатик" у Києві відновить роботу ще один вестибюль
Фонд гарантування продає дві земельні ділянки у передмісті Києва
Останні новини
09:22
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку – ЗМІ
09:20
Російські хакери отримали доступ до листування агентств США з Microsoft
08:58
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
08:57
РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових тихоокеанського флоту – ГУР
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Усі новини...
Реклама: