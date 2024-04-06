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Генсек НАТО: Україна має сама вирішувати, на які компроміси у війні готова піти

Андрій Синявський, Катерина ТищенкоСубота, 6 квітня 2024, 18:32
Генсек НАТО: Україна має сама вирішувати, на які компроміси у війні готова піти
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має сама вирішувати, на які компроміси готова піти у війні з РФ.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю BBC, яке вийде у неділю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як йдеться в анонсі інтерв'ю, хоча Столтенберг заявив, що військова підтримка є життєво важливою, щоб Україна витіснила російські війська та примусила лідера РФ Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації, він також припустив, що Києву, можливо, також доведеться піти на поступки.

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Пряма мова Столтенберга: "Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів".

Більше деталей: Він зауважив, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".

Генсек НАТО також заявив, що є "авторитарний" альянс, який надає один одному практичну підтримку та який "стає дедалі більш тісним", маючи на увазі РФ, Китай, Іран та КНДР.

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"Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, під що Москва закладає Пекіну своє майбутнє", – вказав Столтенберг.

Що передувало: Раніше генсек НАТО висловив думку, що подальші бойові дії в Україні можуть розвиватись за двома сценаріями залежно від того, чи зможуть союзники в Альянсі згуртуватись для допомоги Києву.

"Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації", – додав генсек.

Водночас розвідувальні дані Північноатлантичного альянсу ставлять під сумнів можливість російських сил здійснити масштабний наступ найближчим часом.

Теми: НАТОвійнапереговори
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