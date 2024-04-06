Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський хоче зібрати до 100 країн на Саміті миру: Визначимо кроки для закінчення війни

Катерина ТищенкоСубота, 6 квітня 2024, 20:31
Зеленський хоче зібрати до 100 країн на Саміті миру: Визначимо кроки для закінчення війни
Зеленський в інтерв'ю журналістам марафону, фото ОП

Президент Володимир Зеленський розраховує на присутність 80-100 країн на першому інавгураційному Саміті миру в Швейцарії, дата має бути узгоджена найближчими днями.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми розраховуємо мати 80-100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт, Саміт миру. Дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів і на якому я думаю, що ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни".

Реклама:

Деталі: Відповідаючи на питання, чи планується присутність Китаю на саміті, президент відповів, що конкретного списку країн поки немає.

"Найближчими днями (я сподіваюся, що навіть не тижнями) ми узгодимо конкретну дату проведення першого інавгураційного саміту в Швейцарії. Ми цю дату повинні узгодити в двосторонньому форматі між мною і президентом Швейцарії. Після цього ми будемо розсилати запрошення в різних форматах лідерам держав світу", – пояснив він.

Теми: Зеленськийформула миру
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про блокування кордону з Польщею: Ми побудували кілька шляхів в обхід
Зеленський про фортифікації: На деяких напрямках до 98% робіт виконано
Президент: Нам мало однієї Туреччини як посередника
Останні новини
09:22
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку – ЗМІ
09:20
Російські хакери отримали доступ до листування агентств США з Microsoft
08:58
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
08:57
РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових тихоокеанського флоту – ГУР
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Усі новини...
Реклама: