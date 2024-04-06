Зеленський хоче зібрати до 100 країн на Саміті миру: Визначимо кроки для закінчення війни

Президент Володимир Зеленський розраховує на присутність 80-100 країн на першому інавгураційному Саміті миру в Швейцарії, дата має бути узгоджена найближчими днями.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми розраховуємо мати 80-100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт, Саміт миру. Дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів і на якому я думаю, що ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни".

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Деталі: Відповідаючи на питання, чи планується присутність Китаю на саміті, президент відповів, що конкретного списку країн поки немає.

"Найближчими днями (я сподіваюся, що навіть не тижнями) ми узгодимо конкретну дату проведення першого інавгураційного саміту в Швейцарії. Ми цю дату повинні узгодити в двосторонньому форматі між мною і президентом Швейцарії. Після цього ми будемо розсилати запрошення в різних форматах лідерам держав світу", – пояснив він.