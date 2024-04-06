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В Україні розробляють зброю проти КАБів – Зеленський

Роман ПетренкоСубота, 6 квітня 2024, 20:53
В Україні розробляють зброю проти КАБів – Зеленський
каб-500, фото: рособоронекспорт

В Україні йде розробка зброї проти російських керованих авіабомб, повідомив президент Володимир Зеленський, але не уточнив, що це.

Джерело: Зеленський в ефірі телемарафону

Пряма мова Зеленського: "Наразі проти КАБів є лише один формат – це ППО: ти збиваєш винищувачі, ти збиваєш носії. І воно спрацювало – кілька десятків разів.

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Нам зрозуміло, як працюють системи ППО, і Росія дуже боїься цього.

Інша зброя проти КАБів у нас розробляється, вітчизняна, не буду казати, яка, якщо можна".

Деталі: Зеленський додав, що третьою опцією проти КАБів є літаки, але їх не вистачить, тому захист має бути комбінованим.

ВІДЕО ДНЯ

Президент зазначив, що кількість літаків, які Захід пообіцяв Україні – це близько 10% потреб.

Нагадаємо: Видання Forbes припускає, що успіх Збройних сил у збитті 10 російських літаків за 10 днів був пов’язаний із використанням цінних ракет до Patriot і NASAMS, а також "сліпих зон" росіян після втрати ними третини літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Теми: зброяППОЗеленський
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