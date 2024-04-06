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Зеленський: Щоб закрити Україну повністю, потрібно 25 систем Patriot

Катерина ТищенкоСубота, 6 квітня 2024, 21:11
Зеленський: Щоб закрити Україну повністю, потрібно 25 систем Patriot
Patriot, ілюстрація Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для повного закриття своєї території від ворожих повітряних атак потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Джерело: інтерв’ю президента, показане в ефірі телемарафону в суботу ввечері

Пряма мова: "Я вам не скажу, скільки в нас є систем Patriot. Я вам скажу: щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це прекрасно знають, навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи і діяти.

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Системи Patriot або аналоги. Є кілька аналогів у світі, вони працюють також дуже непогано. У нас системний підхід до цього, він повністю розрахований.

Так, виглядає як велика кількість, але й територія України дуже велика. Тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже не прилітає, повністю накрити нашу державу, нам у структурі Протиповітряної оборони України з усіма іншими системами, які в нас є, потрібно 25 систем Patriot".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи є в України запаси ракет для ППО і чи є ризик, що енергосистему "доб’ють остаточно", Зеленський сказав: "Вони будуть добивати нашу енергосистему, це їх бажання. Я вважаю, що ми зможемо пройти цей шлях".

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"Ми багато енергооб’єктів змогли захистити ППО і іншим захистом першого, другого і третього рівня. Але є ракети, проти яких ці захисні системи не працюють, на жаль. І тут може спрацювати тільки система Patriot або аналог. І тут нам доводиться обирати, який об'єкт захистити: один або інший, це місто або інше місто, в той чи інший момент. Тому і через відповідні пересування того, що має не пересуватися (системи ППО – ред.), через відповідні пересування ви втрачаєте десь і швидкість, і захист", - пояснив він.

Зеленський підкреслив, що сьогодні інтенсивність російських атак досить висока.

"Запас ППО у нас на сьогодні є, але я вважаю, що ми повинні думати про те, що буде завтра. Завтра може інтенсивність продовжитись така – нам буде не вистачати. Якщо вони щоденно будуть бити так, як останній місяць, нам може не вистачати ракет, і також це знають партнери", – зазначив президент.

Коментуючи наявність боєприпасів у Сил оборони, Зеленський сказав: "Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає, для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювали, і в нас надходить зброя".

Президент також запевнив, що сьогодні боєприпаси "чесно розподіляються" по бригадах на найбільш напружених напрямках.

"Що стосується зриву контрнаступальних дій росіян, відповідної зброї не вистачає. Що стосується зриву їх дій на тому чи іншому напрямку – працювати по їх військових аеродромах, по їх літаках, які б’ють нас ракетами, по їх гелікоптерах, складах і базах, для цього є відповідний далекобійний снаряд або відповідна зброя, от цього нам не вистачає. Всі ці домовленості є, але тим не менш, поки так", – додав Зеленський.

Він також заявив, що партнери готові надати Україні цього року лише 10% винищувачів F-16 від того обсягу, який потрібен нашій країні.

Теми: ЗеленськийППОдопомога Україні
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