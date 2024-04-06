Зеленський: Сподіваємося на допомогу від США, але згодні й на кредит

Президент Володимир Зеленський вважає, що Конгрес США все ж виділить додаткову допомогу Україні, водночас наша держава погодилася б на кошти в кредит за відсутності інших варіантів.

Джерело: інтерв’ю президента, показане в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Що стосується американської допомоги, вона критична в будь-якому випадку. Я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу США.

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На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації. На превеликий жаль, питання війни Росії проти України стало на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів, хоча це безпека цього світу. І саме такий недорослий підхід я не розумію…

На жаль, ми заручники того, що це є виборчий процес у США. Тим не менш, я вірю, працюю, надіюсь, що розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу".

Деталі: Водночас президент заявив, що Україна погодилася б отримати кошти від США в кредит.

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Пряма мова: "Один сенатор нещодавно був і каже: "Чи ти погодишся на кредитні гроші?". "А які є варіанти?" Він каже: "Ну, якщо тобі скажуть, що гроші кредитні або ти не отримаєш". Я кажу: "А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору". Тому ми погодимося на будь-який варіант.

Більше того, якби сьогодні Україні запропонували дати в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали: "Тільки сьогодні". Наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо – чим швидше, тим краще".

Більше деталей: Щодо надання різними країнами Україні заморожених активів РФ, Зеленський наголосив, що в цьому питанні мають бути не лише публічні сигнали, а конкретні дії.

"Дуже конкретно: щоб та чи інша держава ЄС, особливо Бельгія, Британія, просто хай візьмуть свої гроші і передадуть. Є рішення на рівні ЄС, їм треба прийняти це рішення – взяти всі гроші і передати Україні. Поки що окрім сигналів більше нічого немає. А зброя треба зараз", – сказав він.

Президент також підкреслив, що за ці гроші Україні повинна мати можливість, наприклад, купувати зброю у США.

Він також висловив думку, що низка країн не хочуть передавати Україні заморожені активи РФ, оскільки вони працюють як депозит: "Заморожені активи іноді держави не хочуть вам передати, тому що поки вони там, вони працюють, це як депозит в банку. Воно лежить і дає відсоток. А якщо воно буде лежати у нас, воно не буде давати відповідний відсоток".