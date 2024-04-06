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Зеленський: Не можу кликати іноземні війська воювати в Україну, бо Росія підніме хайп

Катерина ТищенкоСубота, 6 квітня 2024, 22:09
Зеленський: Не можу кликати іноземні війська воювати в Україну, бо Росія підніме хайп
Зеленський і Макрон, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує ініціативи щодо тренувальних або прикордонних місій іноземних держав в Україні, але не може закликати інші держави відправляти війська на війну.

Джерело: інтерв’ю президента, показане в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Там кілька пропозицій в Еммануеля (Макрона – ред.). Я підтримав публічно і в розмові з ним – щоб тренувати наших хлопців у нас, щоб ця місія могла приїхати з тієї чи іншої держави. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наші бригади, а потім вони повертаються і також тут повинні отримати бойовий досвід на цій техніці…

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Друге – побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах, під землею, тощо. Це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо і бачимо, наскільки це швидше, ніж коли ми відправляємо танк або броньовану техніку, відправляємо місяць-два-три. З деякими екземплярами техніки ми через три місяці отримували її назад. Тобто робити це в Україні, я це повністю підтримую.

Що стосується прикордонної місії, він (Макрон – ред.) запропонував, що "ми можемо бути на кордоні". Ну як ми можемо відмовлятись? Якщо вони будуть приїжджати, ми тільки будемо підтримувати".

Деталі: Водночас Зеленський прокоментував обговорення щодо можливості розміщення іноземних військ в Україні "в повному сенсі в цього слова". Він зазначив, що не чув деталей цього обговорення між Макроном і партнерами і хотів би їх почути від французького президента.

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Пряма мова: "Але я хочу пояснити своє ставлення. Я не можу сьогодні публічно сказати: "Так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте". Тому що Росія підніме цей хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їх війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Тому для нас це ризиковано.

Тому що, якщо я виступлю з такою ініціативою, Росія зробить все, щоб зупинити нам військову допомогу інших держав. Суспільства будуть розділені, будуть тиснути на лідерів своїх держав, і вони будуть гальмувати нам поставки ті чи інші.

Але якщо є ініціативи інших держав, то давайте будемо відвертими: у нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти Україні".

Теми: ЗеленськийвійнаМакрон
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