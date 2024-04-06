Президент: Нам мало однієї Туреччини як посередника

Президент Володимир Зеленський заявив, що цінує допомогу Туреччини, але лише цієї країни буде замало в якості посередника у війні.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Вони (Туреччина – ред.) хочуть бути посередниками. Але президент Ердоган знає… Я йому вдячний за все, але він повинен знати: нам мало однієї Туреччини як посередника. Для нас формат Саміту миру кращий.

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Я не вважаю, що одна Туреччина зможе затиснути політику Путіна. При всій повазі до турецьких партнерів. Вони для нас немало зробили, але у них є й міцні відносини з Росією, у них є свої зацікавленості інші, економічні. Тому я вважаю, що Туреччини буде мало.

Безумовно, вони будуть серед тих лідерів, країн, які можуть виконувати посередницьку місію. Але не просто в посередництві. Тому що "Мінськ" – це також був з посередницькою місією, результату там не було, принаймні для нас позитивного".

Деталі: Зеленський додав, що формат Саміту миру, який планується провести у Швейцарії, складний, бо треба зібрати велику кількість країн.

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Однак, на його думку, така кількість країн "зможе спробувати принаймні примусити Росію до справедливого миру".