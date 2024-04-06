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Зеленський про фортифікації: На деяких напрямках до 98% робіт виконано

Катерина ТищенкоСубота, 6 квітня 2024, 22:38
Зеленський про фортифікації: На деяких напрямках до 98% робіт виконано
Зеленський в інтерв'ю журналістам марафону, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що будівництво оборонних споруд на всіх напрямках має бути завершено "за пару місяців", а на деяких напрямках до 98% робіт уже виконано.

Джерело: президент в інтерв’ю, показаному в ефірі марафону, яке було записано на Чернігівщині

Пряма мова: "За пару місяців все буде здано, принаймні такі зобов’язання щодо всіх трьох ліній (оборони – ред.). На деяких гарячих напрямках уже 92-98% виконаних робіт".

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Деталі: Зеленський зазначив, що термін здачі для всіх напрямків приблизно однакові, "але чим ближче до гарячих напрямків, там швидше все будується".

На питання, чи достатньо Україна робить для ефективної оборони, президент сказав: "Робимо згідно запиту військових. Чи може це бути достатньо? Напевно, в час війни не може бути всього достатньо. Поки що недостатньо, тому й працюємо".

Теми: Зеленський
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