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Росіяни знову запускали "Шахеди" по Україні

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Неділя, 7 квітня 2024, 02:38
Росіяни знову запускали Шахеди по Україні
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері з Херсонської області зафіксовано рух декількох груп ворожих безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Декілька груп БпЛА в Херсонській області, курс північно-західний".

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Деталі: Повітряну тривогу оголошено в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях.

Оновлено: О 00:19 Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА Україною.

Дослівно: "Ударні БпЛА на півночі Харківщини, курс південний".

ВІДЕО ДНЯ

"Ще декілька груп БпЛА з Херсонщини в північному/північно-західному напрямку".

00:38: "Харків – перебувайте в укриттях! БпЛА біля міста з східного напрямку!"

00:42: "Декілька груп БпЛА з Херсонщини, через Дніпропетровщину в північному напрямку".

1:10: "БпЛА в Харківській області, курс південно-західний.

БпЛА в західніше Дніпра, курс північний.

1:49: "БпЛА в західній частині Харківської області, курс південно-західний.

БпЛА в Первомайському районі Харківської області, курс південний.

БпЛА у Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області, курс північний.

БпЛА в Криничанському районі Дніпропетровської області, курс північний.

БпЛА в районі Нікополя Дніпропетровської області, курс північний".

Оновлено: О 2:38 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих "Шахедів".

Теми: безпілотникиРосіяШахед
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