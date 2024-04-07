Росіяни знову запускали "Шахеди" по Україні
У суботу ввечері з Херсонської області зафіксовано рух декількох груп ворожих безпілотників.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Декілька груп БпЛА в Херсонській області, курс північно-західний".
Деталі: Повітряну тривогу оголошено в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях.
Оновлено: О 00:19 Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА Україною.
Дослівно: "Ударні БпЛА на півночі Харківщини, курс південний".
"Ще декілька груп БпЛА з Херсонщини в північному/північно-західному напрямку".
00:38: "Харків – перебувайте в укриттях! БпЛА біля міста з східного напрямку!"
00:42: "Декілька груп БпЛА з Херсонщини, через Дніпропетровщину в північному напрямку".
1:10: "БпЛА в Харківській області, курс південно-західний.
БпЛА в західніше Дніпра, курс північний.
1:49: "БпЛА в західній частині Харківської області, курс південно-західний.
БпЛА в Первомайському районі Харківської області, курс південний.
БпЛА у Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області, курс північний.
БпЛА в Криничанському районі Дніпропетровської області, курс північний.
БпЛА в районі Нікополя Дніпропетровської області, курс північний".
Оновлено: О 2:38 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих "Шахедів".