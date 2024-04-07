Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

У другому турі президентських виборів у Словаччині перемагає Петер Пеллегріні, набравши 53,12% голосів після оброблення 100% бюлетенів.

Джерело: портал volbysr.sk

Деталі: За офіційними даними, спікер парламенту країни Петер Пеллегріні переміг у президентських перегонах, набравши 53,12% голосів.

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Його опонент – колишній міністр закордонних справ Іван Корчок – програв, набравши 46,87% голосів.

Нагадаємо: ЄП повідомляла, що перемога Пеллегріні, коаліційного партнера антиукраїнського прем’єра Роберта Фіцо, дозволила би йому консолідувати владу в одних руках, як в його угорського колеги Віктора Орбана.

У разі перемоги Пеллегріні доведеться скласти повноваження лідера його партії "Голос". За такого сценарію існує велика ймовірність, що ця партія просто зіллється з партією Роберта Фіцо Smer-SD, і тоді Фіцо впритул наблизиться до повного контролю над парламентською більшістю.

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