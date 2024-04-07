Канада заявляє про нарощення підтримки України тлі затримки допомоги США

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що підтримка України з боку Канади стала важливим внеском у зміцнення НАТО в той час, коли Сполучені Штати "не змогли активізувати" допомогу цій країні, яка перебуває у стані бойових дій.

Джерело: Фріланд в ефірі радіо СВС

Пряма мова: "У березні Канада надала Україні 2 мільярди доларів термінової фінансової підтримки. Це трапилося у час… коли США були неспроможними зробити крок і надати підтримку Україні. Ми заповнили цю прогалину".

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Деталі: Фріланд зазначила, що канадці можуть пишатися, адже їхня країна "робить все можливе, щоб протистояти Росії", підтримуючи Україну в "найбільшій битві НАТО".

Нагадаємо: Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі вважає, що після президентських виборів у США вони все одно продовжать підтримку України.