Бійці "Азова" показали, як розбили ворожу колону і захопили російський танк

Воїни бригади "Азов" показали, як спільно з бійцями бригади ДШВ розбили ворожу колону і захопили новий танк окупантів.

Джерело: "Азов"

Деталі: "Азовці" повідомили, що в результаті невдалого штурму росіян під Тернами окупанти втратили 11 одиниць техніки. Самі ж "азовці" захопили трофеєм ворожий танк.

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Дослівно: "Розвідка помітила бронегрупу росіян. Вона рухалась до позицій Сил оборони на Кремінському напрямку.

Бійці 12-ої бригади "Азов" та 95-ї бригади ДШВ розбили ворожу колону. Десант та екіпажі ворожих машин рятувались втечею, кидаючи техніку. Загалом протягом штурму знищено більше 50 окупантів".

Деталі: Крім того, йдеться в повідомленні бригади, бійці "Азова" захопили і безпечно доставили в тил власних сил новий Т-72Б3М.