Обстріли Сумщини: ворог завдав ракетного удару, скидав міни і ВОГ
Протягом минулого дня росіяни здійснили 21 обстріл територій Сумської області: завдали ракетного удару, скидали міни і ВОГ з безпілотників.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Боромлянська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська громади".
Деталі: По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, а також скидали ВОГ з БпЛА – 28 вибухів.
Середино-Будську громаду обстрілювали з артилерії та мінометів, всього – 8 вибухів.
На Білопільську громаду росіяни скинули 4 міни на територію громади, також був артобстріл.
По Свеській громаді був обстріл з РСЗВ, 4 вибухи.
У Хотінській громаді зафіксували 7 вибухів внаслідок артилерійського обстрілу.
По Шалигинській громаді були артилерійські обстріли, 10 вибухів.
Юнаківську громаду ворог атакував артилерією, 2 вибухи.
По Великописарівській громаді був артилерійський обстріл, 8 вибухів.