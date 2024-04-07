Обстріли Сумщини: ворог завдав ракетного удару, скидав міни і ВОГ

Протягом минулого дня росіяни здійснили 21 обстріл територій Сумської області: завдали ракетного удару, скидали міни і ВОГ з безпілотників.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Боромлянська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, а також скидали ВОГ з БпЛА – 28 вибухів.

Середино-Будську громаду обстрілювали з артилерії та мінометів, всього – 8 вибухів.

На Білопільську громаду росіяни скинули 4 міни на територію громади, також був артобстріл.

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По Свеській громаді був обстріл з РСЗВ, 4 вибухи.

У Хотінській громаді зафіксували 7 вибухів внаслідок артилерійського обстрілу.

По Шалигинській громаді були артилерійські обстріли, 10 вибухів.

Юнаківську громаду ворог атакував артилерією, 2 вибухи.

По Великописарівській громаді був артилерійський обстріл, 8 вибухів.