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Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Ольга Глущенко Неділя, 7 квітня 2024, 07:34
Вночі ППО знищила всі 17 ворожих Шахедів, якими росіяни атакували Україну – Генштаб
бойова робота українськиї захисників, фото: ГШ

Вночі росіяни атакували Україну 17 "Шахедами", які знищила українська ППО.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Дослівно: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, задіяли для цього 17 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено".

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Деталі: Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання Сил оборони на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку захисники відбили 7 атак противника в районі населеного пункту  Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак урайонах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 5 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції захисників у районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій українських військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу  противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.

Теми: ППОШахедвійна
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