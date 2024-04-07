Ворог завдав балістичного удару по Одесі – Сили оборони півдня
Неділя, 7 квітня 2024, 07:56
Сили оборони півдня повідомили, що пізно ввечері росіяни випустили ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі.
Джерело: Сили оборони півдня
Дослівно: "Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували".
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Деталі: Внаслідок ворожої атаки зазнали руйнувань адміністративна і технічна будівлі.
Також постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств – в неї акубаротравма.
Сили оборони півдня також повідомили, що опівночі ворог здійснив атаку безпілотниками типу "Shahed-131/136" вже в іншому напрямку.
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