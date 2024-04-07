Окупанти вночі атакували Харків – поранено трьох людей
Неділя, 7 квітня 2024, 08:51
Російські окупанти у ніч на 7 квітня атакували Харків, внаслідок чого поранені троє людей.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: О 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок.
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Постраждав 62-річний чоловік – отримав осколкові поранення.
Ще обом, 64-річній жінці та 87-річному чоловікові, надали медичну допомогу на місці.
Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районах.
ВІДЕО ДНЯ
Без постраждалих.