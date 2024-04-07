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Окупанти вночі атакували Харків – поранено трьох людей

Роман ПетренкоНеділя, 7 квітня 2024, 08:51
Окупанти вночі атакували Харків – поранено трьох людей
збитий "шахед", фото ілюстративне: НПУ

Російські окупанти у ніч на 7 квітня атакували Харків, внаслідок чого поранені троє людей.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: О 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок.

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Постраждав 62-річний чоловік – отримав осколкові поранення.

Ще обом, 64-річній жінці та 87-річному чоловікові, надали медичну допомогу на місці.

Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському  та Харківському районах.

ВІДЕО ДНЯ

Без постраждалих.

Теми: ХарківШахед
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