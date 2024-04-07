Лукашенко посилив покарання ухилянтів та дозволив службу в’язням

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 3 квітня підписав закон, який передбачає СМС-повістки, посилені покарання для ухилянтів і можливість служби в армії для судимих та ув'язнених колоній.

Джерело: Zerkalo, "Європейська правда"

Деталі: Документ з'явився в офіційній публікації на Національному правовому інтернет-порталі 6 квітня. Він включає багато важливих змін щодо військової служби та мобілізації.

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Згідно з поправками, ставити молодих людей на військовий облік будуть тепер не з 16, а з 17 років.

Викликати громадян до військкомату, зокрема під час мобілізації, можна буде не тільки паперовою повісткою, а й СМС-повідомленням. А паперові повістки тепер можуть підстерегти призовника не тільки вдома, а й узагалі в будь-де.

Закон посилює відповідальність за ухилення від заходів щодо призову на службу в армії і за неявку до військкомату. За ухилення від армії можна буде отримати вже не два, а три роки позбавлення волі, а штрафи зростуть у кілька разів.

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У воєнкомів буде право обмежувати виїзд із Білорусі громадян, які "порушують обов'язки з військового обліку та ухиляються від заходів призову на військову службу". Тепер це стосуватиметься і тих, хто ухиляється, наприклад, від військових і спеціальних зборів.

Крім того, на військову службу за контрактом можна буде набирати людей будь-якого віку, людей, які перебувають під слідством, з непогашеною судимістю, ув'язнених із колоній – таке рішення зможе ухвалити Лукашенко, якщо це знадобиться для "забезпечення інтересів оборони та національної безпеки".

Перелік інших змін доволі великий: підвищується вік перебування в запасі для військовозобов'язаних жінок-рядових, змінюється перелік громадян, яким надають відстрочки під час мобілізації, при військкоматах створюватимуть загони посилення тощо.

Практично всі положення закону набувають чинності 7 квітня.

Нагадаємо: На початку квітня Лукашенко заявляв, що готує Білорусь до війни, хоча й, за його словами, не хоче воювати.