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Росіяни атакували Гуляйполе з "Градів": є загиблі цивільні

Роман ПетренкоНеділя, 7 квітня 2024, 10:17
Росіяни атакували Гуляйполе з Градів: є загиблі цивільні
deepstate

Вранці 7 квітня росіяни обстріляли з  "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області, є жертви.

Джерело: глава Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "Росіяни обстріляли з  "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області та вбили трьох цивільних людей.

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Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд".

Деталі: За даними влади, ще одного чоловіка поранено - його доставили до лікарні.

Людей просять евакуюватися з прифронтових регіонів.

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Теми: Запорізька областьобстріл
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