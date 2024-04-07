Росіяни атакували Гуляйполе з "Градів": є загиблі цивільні

Вранці 7 квітня росіяни обстріляли з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області, є жертви.

Джерело: глава Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "Росіяни обстріляли з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області та вбили трьох цивільних людей.

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Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд".

Деталі: За даними влади, ще одного чоловіка поранено - його доставили до лікарні.

Людей просять евакуюватися з прифронтових регіонів.