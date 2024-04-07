Росіяни атакували Гуляйполе з "Градів": є загиблі цивільні
Неділя, 7 квітня 2024, 10:17
Вранці 7 квітня росіяни обстріляли з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області, є жертви.
Джерело: глава Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова Федорова: "Росіяни обстріляли з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області та вбили трьох цивільних людей.
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Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд".
Деталі: За даними влади, ще одного чоловіка поранено - його доставили до лікарні.
Людей просять евакуюватися з прифронтових регіонів.
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