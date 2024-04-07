Росіяни вдарили по центру Харкова: чотири прильоти, є постраждалі

Вдень 7 квітня росіяни вдарили по Харкову, є поранені внаслідок прильотів по центру міста.

Джерело: мер міста Ігор Терехов, Харківська ОВА

Пряма мова Терехова: "Місто під обстрілом. Два вибухи".

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Деталі: В ОВА додали, що окупанти завдають ударів по Харкову

Жителів міста та району просять бути в укриттях.

Оновлено: Пізніше влада додала, що удар був по центральних районах міста, є інформація про поранених цивільних.

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За словами Терехова, зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок.

В ОВА уточнили, що ворог обстріляв кілька районів міста, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік.

Відомо, що 45-річний чоловік отримав уламкові поранення, ще у двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес.

Також близько 14:00 пролунали й інші вибухи, про наслідки влада поки не повідомила.