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В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Роман ПетренкоНеділя, 7 квітня 2024, 12:49
В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС
оренбург, фото: тасс

Роботу НПЗ призупинили через паводок після того, як у російському Орську прорвало другу дамбу, а вода вже підібралася до іншого великого міста - Оренбурга.

Джерело: "Медуза", ТАСС, РБК

Деталі: Режим НС федерального характеру введено у всій Оренбурзькій області.

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Глава МНС РФ заявив, що ситуація в Орську "критична". Прямо зараз людей продовжують евакуювати із затоплених будинків.

Глава МНС також запропонував "тимчасово заборонити продаж алкоголю в районах підтоплення в Орську".

Також там призупинив роботу єдиний нафтопереробний завод в Оренбурзькій області "Орскнефтеоргсинтез", щоб уникнути екологічної катастрофи.

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Усі школи в Орську переведені на дистанційне навчання.

Також рятувальники почали превентивну евакуацію жителів 10 населених пунктів у Курганській області, де з 5 квітня діє режим підвищеної готовності.

Довідково: У РФ режим НС федерального характеру вводять, коли кількість людей, загиблих і постраждалих перевищує 500 осіб або сума збитків становить понад 1,2 млрд рублів.

Теми: Росіянадзвичайна подія
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