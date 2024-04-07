США вважають, що КНДР може покращити свою зброю через війну в Україні

Використання Росією північнокорейських ракет під час атак на Україну дає Пхеньяну рідкісний шанс випробувати свою зброю в бою і винести уроки, які могли б покращити її ефективність.

Джерело: високопоставлений американський генерал Чарльз Флінн, командувач Тихоокеанської армії США, його цитують Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Удари по Україні дають Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію з технічних питань, процедур та про самі боєприпаси.

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"Я не думаю, що на моїй недавній пам'яті північнокорейські збройні сили мали бойову лабораторію, таку ж, як росіяни дозволяють їм мати в Україні", – сказав генерал Чарльз Флінн під час відвідин великого гарнізону армії США Гамфріс, приблизно за 80 кілометрів на південь від Сеула.

За його словами, США уважно стежитимуть за тим, як це розвиватиметься.

Флінн сказав, що велике занепокоєння у нього та в інших викликає те, що Північна Корея зможе дізнатися щось про свою зброю, до чого вона б не мала доступу за відсутності конфлікту, такого як війна в Україні.

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Північну Корею звинувачують у тому, що вона відправляє до Росії новітні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю, які легко приховати, швидко розгорнути та важко збити.

Зображення, надані США, вказують на те, що це Hwasong-11 – широкий клас балістичних ракет малої дальності, які можуть надійно вражати цілі з високим ступенем точності.

Вони мають радіус дії від 380 до 800 кілометрів і збільшують коло озброєнь, які може використовувати лідер Росії Владімір Путін проти України.

Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві також і артилерійські снаряди.

У США заявили, що характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.