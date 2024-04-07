Орбан зрадів перемозі Пеллегріні на виборах у Словаччині

Главу уряду Угорщини Віктор Орбан привітав з перемогою на виборах президента Словаччини Петера Пеллегріні, коаліційного партнера антиукраїнського прем’єра Роберта Фіцо.

Джерело: Орбан у Twitter (Х), "Європейська правда"

Деталі: Орбан "щиро привітав" Пеллегріні з його перемогою на президентських виборах у Словаччині, що пройшли у суботу.

Реклама:

"Велика перемога для народу Словаччини та велика перемога для прихильників миру по всій Європі!", – написав Віктор Орбан.

Нагадаємо, Пеллегріні у другому турі виборів президента Словаччини переміг прозахідного кар'єрного дипломата, проукраїнського ексглаву МЗС Івана Корчока з 53,12% голосів.

Після перемоги Пеллегріні Фіцо та його союзники консолідують владу та контролюватимуть парламент, уряд і президентський офіс Словаччини.

ВІДЕО ДНЯ

Після того, як чинна словацька президентка Зузана Чапутова піде у відставку в червні, в Словаччині більше не залишиться жодного високопосадовця, який би беззастережно підтримував військову підтримку Києва і його зусилля із силової оборони від російської агресії.

Віктор Орбан та Робер Фіцо виступають за те, щоб не підтримувати Україну зброєю, а натомість врегулювання війни відбувалось за допомогою переговорів з Росією.

У першому турі виборів Пеллегріні зайняв друге місце, а Корчок – перше. Детально про це йшлося у статті "Перша поразка Фіцо".

Однак дані досліджень, опублікованих за лічені дні до другого туру, прогнозували перемогу Пеллегріні.