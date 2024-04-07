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Буданов прогнозує посилення російського наступу, але й не виключає український у 2024 році

Роман ПетренкоНеділя, 7 квітня 2024, 13:55
Буданов прогнозує посилення російського наступу, але й не виключає український у 2024 році
буданов, фото: УП

Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни - на початку літа, насамперед під Донецьком, заявив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.

Джерело: Буданов у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, DW

Пряма мова Буданова: "Вони (ЗС РФ, - ред.) трохи просунуться в бік Часового Яру.

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Вони будуть рухатися в напрямку міста Покровська, стратегічного напрямку Покровськ".

Деталі: При цьому глава розвідки вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде. "Ситуація досить складна, але вона під контролем", - запевнив він.

На відміну від багатьох військових експертів, які дотримуються іншого погляду, Буданов не виключає й українського наступу в поточному році.

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Однак говорити на цю тему докладніше він не став, пославшись на те, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

Як наголосив Буданов, Україна потребує зараз додаткових обсягів артилерійських систем, додаткових обсягів боєприпасів.

Теми: Будановконтрнаступвійна
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