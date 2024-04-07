Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують

Катерина ТищенкоНеділя, 7 квітня 2024, 16:08
Сирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують
Сирський і Умєров ознайомилися з українськими новітніми розробками, фото з Facebook Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників, зокрема дронами й роботизованими комплексами.

Джерело: Сирський у Facebook

Сирський і Умєров ознайомилися з українськими новітніми розробками
Сирський і Умєров ознайомилися з українськими новітніми розробками
усі фото з Facebook Сирського

Пряма мова: "Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей.

Реклама:
 

Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги".

Деталі: Сирський пояснив, що будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених.

 

"На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СирськийУмєров Рустемтехнологіїбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
Сирський
"Готуємо відповідь": Зеленський поспілкувався з Сирським, Малюком та Будановим
Скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо": Сирський наказав провести перевірку
Сирський: на трьох напрямках обстановка особливо складна, ще на двох ЗСУ мають успіх
Останні новини
09:22
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку – ЗМІ
09:20
Російські хакери отримали доступ до листування агентств США з Microsoft
08:58
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
08:57
РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових Тихоокеанського флоту – ГУР
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Усі новини...
Реклама: