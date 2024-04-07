Сирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують

Сирський і Умєров ознайомилися з українськими новітніми розробками, фото з Facebook Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників, зокрема дронами й роботизованими комплексами.

Джерело: Сирський у Facebook

Сирський і Умєров ознайомилися з українськими новітніми розробками усі фото з Facebook Сирського

Пряма мова: "Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей.

Реклама:

Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги".

Деталі: Сирський пояснив, що будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених.

"На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях", – зазначив він.