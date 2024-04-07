Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтримує ініціативу Папи Римського Франциска щодо обміну полоненими між Україною і РФ за принципом "всіх на всіх", однак вважає, що Росія в цьому не зацікавлена.
Джерело: Буданов в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD
Пряма мова: "Я повністю це підтримую. Давайте це зробимо. Залишилася лише одна маленька річ: переконати Росію".
Деталі: Видання нагадує що Буданов бере участь в обміні військовополоненими з української сторони. Наразі він не бачить зацікавленості в такій акції з російського боку.
Буданов також повідомив, що Туреччина вже не є центральним посередником в обміні військовополоненими, а радше Об'єднані Арабські Емірати.
Що передувало: Папа Римський Франциск І у своїй великодній промові виступив за загальний обмін усіма полоненими між Україною та Росією.