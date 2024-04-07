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Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію

Катерина ТищенкоНеділя, 7 квітня 2024, 16:36
Буданов підтримує ідею Папи про обмін всіх на всіх: Лишилося переконати Росію
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтримує ініціативу Папи Римського Франциска щодо обміну полоненими між Україною і РФ за принципом "всіх на всіх", однак вважає, що Росія в цьому не зацікавлена.

Джерело: Буданов в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD

Пряма мова: "Я повністю це підтримую. Давайте це зробимо. Залишилася лише одна маленька річ: переконати Росію".

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Деталі: Видання нагадує що Буданов бере участь в обміні військовополоненими з української сторони. Наразі він не бачить зацікавленості в такій акції з російського боку.

Буданов також повідомив, що Туреччина вже не є центральним посередником в обміні військовополоненими, а радше Об'єднані Арабські Емірати.

Що передувало: Папа Римський Франциск І у своїй великодній промові виступив за загальний обмін усіма полоненими між Україною та Росією.

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Теми: БудановполоненіобмінПапа Римський
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