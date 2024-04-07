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WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

Катерина ТищенкоНеділя, 7 квітня 2024, 17:35
WP описує мирний план Трампа: Змусити Україну віддати території
Дональд Трамп, фото Getty Images

Експрезидент і кандидат у президенти США Дональд Трамп у приватних розмовах говорив, що може припинити війну РФ проти України, змусивши Україну відмовитися від окупованого Криму та Донбасу.

Джерело: The Washington Post із посиланням на джерела

Деталі: Як стверджують люди, знайомі з планом Трампа, він заявляв, що може покласти край російській війні проти України, змусивши Україну відмовитися від частини територій.

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За словами людей, які приватно обговорювали це питання з Трампом або його радниками, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та Донбасу Росії, пише видання.

Людина, яка обговорювала це питання безпосередньо з Трампом, розповіла, що у приватних розмовах експрезидент висловив думку, що і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, вони хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України нібито були б не проти бути частиною Росії.

Як пише видання, визнання російського контролю над частинами України розширило б межі диктатури Путіна після найбільшої сухопутної війни в Європі з часів Другої світової війни. Деякі з прихильників Трампа намагаються переконати його не допустити такого розвитку подій.

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Так, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що витрачає "100 відсотків свого часу на розмови з Трампом про Україну".

"Він (Путін – ред.) повинен заплатити ціну. Він не може перемогти в підсумку", – додав Грем.

Він розповів, що застерігав від надання Росії бажаних земель і хоче, щоб Трамп підтримав шлях до вступу України в НАТО.

"Як на мене, ви можете закінчити цю війну, якщо забезпечите вступ України до НАТО та ЄС. Він (Трамп – ред.) не дуже багато говорить про це. Я не знаю, чи він дуже багато про це думав", – додав сенатор-республіканець.

Представники кампанії Трампа відмовилися безпосередньо відповідати на запитання для цієї статті.

"Будь-які спекуляції щодо плану президента Трампа походять від неназваних і непоінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", – заявила прес-секретар кампанії Кароліна Левітт.

Вона додала, що "президент Трамп – єдиний, хто говорить про припинення вбивств".

Як пише видання, інформація про план Трампа щодо України з'явилася у Вашингтоні в листопаді минулого року під час зустрічі у Heritage Foundation між правоцентристами та делегацією Європейської ради з міжнародних відносин, яка прибула з візитом.

За словами "багатьох людей, присутніх на зустрічі", колишній помічник Трампа в Білому домі Майкл Антон описав контури "мирного плану" Трампа як поступку Україною території в Криму і на Донбасі, обмеження розширення НАТО і спонукання Путіна послабити його зростаючу залежність від Китаю.

У березні Антон, з яким видання зв'язалося телефоном, сказав, що не розмовляв із Трампом протягом 18-24 місяців, і заперечив, що знає щось про плани Трампа щодо України. На подальші запитання він не відповів.

Що передувало: Раніше Трамп часто вихвалявся, що в разі обрання президентом міг би закінчити війну між Росією та Україною протягом 24 годин, але не повідомляв деталей.

Теми: Трамппереговори
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