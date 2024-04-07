МАГАТЕ заявило про вибух безпілотника на території ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про вибух безпілотника на території окупованої Запорізької АЕС у неділю.

Джерело: МАГАТЕ у соцмережі Х, РИА Новости

Дослівно МАГАТЕ: "Експерти МАГАТЕ були поінформовані ЗАЕС про те, що сьогодні на території станції здетонував безпілотник. Така детонація відповідає спостереженням МАГАТЕ".

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Пряма мова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі: "Я закликаю утриматися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку".

Деталі: МАГАТЕ не уточнило, чий дрон вибухнув на території ЗАЕС.

Перед цим російські пропагандисти з посиланням на окупаційну "прес-службу" станції заявили, що ЗСУ нібито атакували купол 6-го енергоблоку ЗАЕС, критичних ушкоджень і постраждалих немає, радіаційний фон у нормі.

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У Росатомі заявили, що ЗАЕС начебто зазнала безпрецедентної серії атак дронів, внаслідок чого було поранено трьох співробітників.

Українська сторона поки не коментувала події на ЗАЕС.