МАГАТЕ заявило про вибух безпілотника на території ЗАЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про вибух безпілотника на території окупованої Запорізької АЕС у неділю.
Джерело: МАГАТЕ у соцмережі Х, РИА Новости
Дослівно МАГАТЕ: "Експерти МАГАТЕ були поінформовані ЗАЕС про те, що сьогодні на території станції здетонував безпілотник. Така детонація відповідає спостереженням МАГАТЕ".
Пряма мова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі: "Я закликаю утриматися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку".
Деталі: МАГАТЕ не уточнило, чий дрон вибухнув на території ЗАЕС.
Перед цим російські пропагандисти з посиланням на окупаційну "прес-службу" станції заявили, що ЗСУ нібито атакували купол 6-го енергоблоку ЗАЕС, критичних ушкоджень і постраждалих немає, радіаційний фон у нормі.
У Росатомі заявили, що ЗАЕС начебто зазнала безпрецедентної серії атак дронів, внаслідок чого було поранено трьох співробітників.
Українська сторона поки не коментувала події на ЗАЕС.