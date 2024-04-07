Біля Кринок окупанти розстріляли українських полонених – Офіс генпрокурора

Згідно з опублікованим відео, поблизу окупованих Кринок на Херсонщині російські окупанти розстріляли українських військовополонених.

Джерело: Офіс генерального прокурора України, омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram

Дослівно: "7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

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На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату.

В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області".

Деталі: За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури ГУНП в Херсонській області розпочало досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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В Офісі генпрокурора додали, що "вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил".

Оновлено: Пізніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували факт чергового порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права.

"Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями", - написав він.