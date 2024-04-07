ТЦК Одещини проводить перевірку після повідомлень про викрадення підлітка

Одеський обласний ТЦК та СП проводить службову перевірку після публікації місцевих ЗМІ про викрадення людьми у військовій формі 14-річного підлітка в селі Приозерне.

Джерело: Бессарабія Inform, Одеський обласний ТЦК та СП

Деталі: Видання "Бессарабія Inform" із посиланням на начальницю соцзахисту населення місцевої селищної ради Оксану Терзі повідомило, що 2 квітня у селі Приозерне Суворовської громади близько 17.30 четверо чоловіків у військовій формі зеленого кольору з автоматами без розмов закинули чотирнадцятирічного хлопчину в білий бус та вивезли у бік села Червоний Яр. В мікроавтобусі його били. Коли нападники дізналися вік підлітка, то висадили на трасі.

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Пряма мова Оксани Терзі: "Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобуса, почали прикладати дуло автомату до його скроні, потім – до лоба, бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому в нього спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, наносячи удари по спині автоматом. Вони його побили та зв’язали руки пластмасовою стяжкою".

Більше деталей: За словами начальниці соцзахисту, хлопець є сиротою. Ним, його братом-двійнятком та молодшою сестрою опікується бабуся. Брати-двійнята навчаються у восьмому класі школи села Приозерне.

Коли нападники запитали вік хлопця й той відповів, вони не повірили, цікавилися його паспортом. А коли зрозуміли, що везуть неповнолітнього, викинули його з буса. Наостанок порушники попередили хлопчину, щоб він мовчав про цей випадок, бо вони знають, де мешкають його рідні та він сам, йдеться в публікації.

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Викрадачі висадили дитину при в’їзді в село Червоний Яр. Звідти хлопчина пішки пройшов п’ять-сім кілометрів.

"Він був засмучений, його трусило всього. Дитина була в шоковому стані. Він три дні не їв, три ночі не спав. В нього піднялася температура та сильно боліла спина", – розповіла Терзі.

Соціальні працівники та психолог звернулися разом із бабусею постраждалого до Ізмаїльської окружної прокуратури. Сама Оксана Терзі сповістила про цей випадок представництво омбудсмена в Одесі.

"Після погрози про розголошення приїхали слідчі, експерти, які вирушили на місце події. Постраждала дитина пройшла медогляд, але синців не було, адже пройшло три дні. У нього лише залишились сліди від стяжок", – розповіла Терзі. За її словами, підлітка також запросили на слідчий експеримент.

Дослівно Одеський обласний ТЦК та СП: "Щодо ситуації із звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка.

Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР (незаконне позбавлення волі або викрадення людини – ред.)".