Майже літо: в Україні у понеділок 23° тепла й без опадів
Неділя, 7 квітня 2024, 20:08
В Україні в понеділок, 8 квітня, опадів не очікується, температура вдень досягне 23°.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: В Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
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Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по всій території країни вночі 5-10° тепла; вдень 18-23°.
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
ВІДЕО ДНЯ
Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.