Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Майже літо: в Україні у понеділок 23° тепла й без опадів

Катерина ТищенкоНеділя, 7 квітня 2024, 20:08
Майже літо: в Україні у понеділок 23° тепла й без опадів
фото Ельдара Сарахмана, УП

В Україні в понеділок, 8 квітня, опадів не очікується, температура вдень досягне 23°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 8 квітня
прогноз погоди на 8 квітня
meteo.gov.ua

Деталі: В Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Реклама:

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по всій території країни вночі 5-10° тепла; вдень 18-23°.

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
погода
На вихідних в Україні дощитиме, але буде тепло
У п'ятницю в Україні потепліє, а в суботу – задощить
У Києві зафіксували рекордний вітер
Останні новини
09:22
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку – ЗМІ
09:20
Російські хакери отримали доступ до листування агентств США з Microsoft
08:58
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
08:57
РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових Тихоокеанського флоту – ГУР
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Усі новини...
Реклама: