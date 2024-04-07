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Зеленський закликав боротися за увагу до України: Конфлікти ширяться світом не без допомоги РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 7 квітня 2024, 21:13
Зеленський закликав боротися за увагу до України: Конфлікти ширяться світом не без допомоги РФ
Зеленський під час онлайн-зустрічі з амбасадорами United24, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз потрібно значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги, адже конфлікти й нестабільність ширяться світом "не без російських інвестицій".

Джерело: вечірнє звернення президента, сайт президента

Деталі: Зеленський розповів, що говорив із амбасадорами української благодійної платформи United24 перед підготовкою щорічного саміту платформи.

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Пряма мова: "Зараз усі бачать, що потрібно значно більше особистої енергії, значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами й конфліктами.

Рік – непростий. Рік виборів у різних країнах та в Євросоюзі. Конфлікти й нестабільність і надалі ширяться світом – і не без російських інвестицій у насильство.

І я вдячний усім, хто з Україною після цих років війни. Дякую всім, хто вірить у нас і допомагає нам. Україна має всі можливості, щоб досягти своїх цілей. Головне – бути в єдності з усіма у світі, хто цінує життя – життя, безпечне від терору".

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Більше деталей: Як повідомив раніше сайт президента, Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи United24 в онлайн-форматі.

У зустрічі взяли участь: філософ, публіцист, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, астронавт NASA Скотт Келлі, засновник Virgin Group Річард Бренсон, актори Міша Коллінз, Марк Гемілл, Лієв Шрайбер, Кетрін Винник та Іванна Сахно, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, представники гурту Imagine Dragons Вейн Сермон, Бен МакКі та Мак Рейнольдс.

Теми: Зеленськийдопомога Україніблагодійність
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