Росіяни атакують "Шахедами" з півдня і півночі
Неділя, 7 квітня 2024, 23:55
У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південного та північного напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23:08 Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА з південного напрямку.
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Пізніше повідомлялося, що група "Шахедів" спостерігається у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку.
Потім вони рухалися на Миколаївщину.
О 23:31 Повітряні сили заявили про загрозу застосування ударних БпЛА у Сумській області.
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О 23:50 – про рух ударних БпЛА в напрямку Чернігівщини з Сумщини.
Водночас "Шахеди" рухаються з Чорного моря в напрямку Одещини, а в Кіровоградській області – загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини.