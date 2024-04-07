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Росіяни атакують "Шахедами" з півдня і півночі

Катерина ТищенкоНеділя, 7 квітня 2024, 23:55
Росіяни атакують Шахедами з півдня і півночі
карта повітряних тривог станом на 23:58

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південного та північного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:08 Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА з південного напрямку.

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Пізніше повідомлялося, що група "Шахедів" спостерігається у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку.

Потім вони рухалися на Миколаївщину.

О 23:31 Повітряні сили заявили про загрозу застосування ударних БпЛА у Сумській області.

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О 23:50 – про рух ударних БпЛА в напрямку Чернігівщини з Сумщини.

Водночас "Шахеди" рухаються з Чорного моря в напрямку Одещини, а в Кіровоградській області – загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини.

Теми: безпілотники
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