Росіяни атакували "Шахедами" з півдня і півночі
У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південного та північного напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23:08 Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА з південного напрямку.
Пізніше повідомлялося, що група "Шахедів" спостерігається у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку.
Потім вони рухалися на Миколаївщину.
О 23:31 Повітряні сили заявили про загрозу застосування ударних БпЛА у Сумській області.
О 23:50 – про рух ударних БпЛА в напрямку Чернігівщини з Сумщини.
Водночас "Шахеди" рухаються з Чорного моря в напрямку Одещини, а в Кіровоградській області – загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини.
Оновлено. Після півночі 8 квітня Повітряні сили повідомили про подальший рух "Шахедів" Україною.
Дослівно ПС о 00:32: "1.Група БпЛА на Чернігівщині – у напрямку Київщини.
2. Група БпЛА на Миколаївщині – у напрямку Кіровоградщини/Вінниччини".
1:07: "Житомирська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку".
1:12: "Рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку. Загроза для Хмельниччини".
1:48: "Рівненська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку".
2:29: "Житомирська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Хмельниччини".
Оновлено: О 3:43 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих ударних БпЛА.