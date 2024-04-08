Росіяни атакували "Шахедами" з півдня і півночі

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південного та північного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:08 Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА з південного напрямку.

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Пізніше повідомлялося, що група "Шахедів" спостерігається у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку.

Потім вони рухалися на Миколаївщину.

О 23:31 Повітряні сили заявили про загрозу застосування ударних БпЛА у Сумській області.

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О 23:50 – про рух ударних БпЛА в напрямку Чернігівщини з Сумщини.

Водночас "Шахеди" рухаються з Чорного моря в напрямку Одещини, а в Кіровоградській області – загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини.

Оновлено. Після півночі 8 квітня Повітряні сили повідомили про подальший рух "Шахедів" Україною.

Дослівно ПС о 00:32: "1.Група БпЛА на Чернігівщині – у напрямку Київщини.

2. Група БпЛА на Миколаївщині – у напрямку Кіровоградщини/Вінниччини".

1:07: "Житомирська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку".

1:12: "Рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку. Загроза для Хмельниччини".

1:48: "Рівненська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку".

2:29: "Житомирська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Хмельниччини".

Оновлено: О 3:43 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих ударних БпЛА.