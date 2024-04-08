Єменські хусити заявили про атаку на судна трьох країн

Підтримувані Іраном єменські хусити заявили в неділю, що запустили ракети і безпілотники по британських, американських та ізраїльських кораблях.

Джерело: Reuters

Деталі: Угруповання, підтримуване Іраном, заявило, що воно атакувало британський корабель і кілька американських фрегатів у Червоному морі, а в Аравійському морі та Індійському океані – два ізраїльські судна, що прямували до ізраїльських портів.

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Операції відбулися протягом останніх 72 годин, заявив військовий речник хуситів Ях'я Сарі в телевізійній заяві, не надавши подальших подробиць атак.

Великобританія і США також завдають ударів у відповідь проти хуситів.

Американські війська знищили мобільний зенітно-ракетний комплекс у контрольованому хуситами районі Ємену в суботу, повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

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Американські сили також збили безпілотний літальний апарат над Червоним морем, йдеться в заяві, з уточненням, що коаліційний корабель атакував і знищив одну протикорабельну ракету. Про поранених та ушкодження не повідомляється.

Раніше британська охоронна компанія Ambrey повідомила, що отримала інформацію про те, що в неділю в Аденській затоці було атаковано судно.

"Суднам, які перебувають поблизу, було рекомендовано проявляти обережність і повідомляти про будь-яку підозрілу активність", – заявили в компанії. У повідомленні не вказали, хто несе відповідальність за атаку, і не надали інших подробиць.

Крім того, в неділю ракета впала біля судна в Аденській затоці, але в результаті інциденту судно не зазнало ушкоджень, і ніхто з екіпажу не постраждав, повідомило агентство морських торгових операцій Великобританії (UKMTO).

"Капітан судна повідомив, що ракета впала у воду в безпосередній близькості від портової частини судна, – йдеться в консультативній записці UKMTO. – Судно не було пошкоджено, екіпаж судна не постраждав", – додали у повідомленні.

Видання додає, що атаки хуситів порушили глобальне судноплавство через Суецький канал, змусивши компанії змінити маршрути на довші і дорожчі навколо південної Африки. Сполучені Штати і Великобританія завдали ударів по об'єктах хуситів в Ємені.

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