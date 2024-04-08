Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації

Близько 2 години ночі 8 квітня Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації та загрозу авіаційних засобів ураження.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!"

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Деталі: У зв’язку з цим військові попередили про загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 2:03 Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.