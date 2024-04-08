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Обстріли Сумщини: понад 170 вибухів за день, одна людина отримала поранення

Ольга Глущенко Понеділок, 8 квітня 2024, 04:42
Обстріли Сумщини: понад 170 вибухів за день, одна людина отримала поранення
наслідки ворожих обстрілів Сумської області, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 40 обстрілів територій Сумської області, атакували різним озброєнням, пускали ракети і скидали міни, внаслідок артобстрілу в Миропільській громаді поранення отримала одна людина.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 173 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Хотінській громаді ворог бив з артилерїі та мінометів – 18 вибухів.

Шалигинську громаду атакував мінометним обстрілом, 4 вибухи.

У Зноб-Новгородській громаді також зафіксували мінометний обстріл, 5 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Есманьській громаді були мінометні обстріли, артобстріл авіаудар з гелікоптера з пуском 4 ракет.

На Краснопільську громаду ворог скинув ВОГ з БпЛА, здійснив артилерійський та мінометні обстріли, 21 вибух.

Середино-Будську громаду атакував FPV-дроном-камікадзе, також були артобстріл і мінометні обстріли – 32 вибухи.

У Білопільській громаді теж зафіксували атаки FPV-дрона-камікадзе, обстріли з РСЗВ, артилерії, гранатометів. Усього – 32 вибухи.

По Ворожбянській громаді росіяни завдали обстріл з танку, 8 вибухів.

По Великописарівській громаді вдарили з артилерії, мінометів та скинули ВОГ з БпЛА, 7 вибухів.

На Путивльську громаду окупанти скинули 3 міни.

По Миропільській громаді були мінометні обстріли та артобстріл, загалом – 29 вибухів. У результаті ворожого артобстрілу отримала поранення одна людина.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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