Обстріли Сумщини: понад 170 вибухів за день, одна людина отримала поранення
Протягом минулого дня росіяни здійснили 40 обстрілів територій Сумської області, атакували різним озброєнням, пускали ракети і скидали міни, внаслідок артобстрілу в Миропільській громаді поранення отримала одна людина.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 173 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади".
Деталі: По Хотінській громаді ворог бив з артилерїі та мінометів – 18 вибухів.
Шалигинську громаду атакував мінометним обстрілом, 4 вибухи.
У Зноб-Новгородській громаді також зафіксували мінометний обстріл, 5 вибухів.
По Есманьській громаді були мінометні обстріли, артобстріл авіаудар з гелікоптера з пуском 4 ракет.
На Краснопільську громаду ворог скинув ВОГ з БпЛА, здійснив артилерійський та мінометні обстріли, 21 вибух.
Середино-Будську громаду атакував FPV-дроном-камікадзе, також були артобстріл і мінометні обстріли – 32 вибухи.
У Білопільській громаді теж зафіксували атаки FPV-дрона-камікадзе, обстріли з РСЗВ, артилерії, гранатометів. Усього – 32 вибухи.
По Ворожбянській громаді росіяни завдали обстріл з танку, 8 вибухів.
По Великописарівській громаді вдарили з артилерії, мінометів та скинули ВОГ з БпЛА, 7 вибухів.
На Путивльську громаду окупанти скинули 3 міни.
По Миропільській громаді були мінометні обстріли та артобстріл, загалом – 29 вибухів. У результаті ворожого артобстрілу отримала поранення одна людина.