Обстріли Сумщини: понад 170 вибухів за день, одна людина отримала поранення

Протягом минулого дня росіяни здійснили 40 обстрілів територій Сумської області, атакували різним озброєнням, пускали ракети і скидали міни, внаслідок артобстрілу в Миропільській громаді поранення отримала одна людина.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 173 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Хотінській громаді ворог бив з артилерїі та мінометів – 18 вибухів.

Шалигинську громаду атакував мінометним обстрілом, 4 вибухи.

У Зноб-Новгородській громаді також зафіксували мінометний обстріл, 5 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Есманьській громаді були мінометні обстріли, артобстріл авіаудар з гелікоптера з пуском 4 ракет.

На Краснопільську громаду ворог скинув ВОГ з БпЛА, здійснив артилерійський та мінометні обстріли, 21 вибух.

Середино-Будську громаду атакував FPV-дроном-камікадзе, також були артобстріл і мінометні обстріли – 32 вибухи.

У Білопільській громаді теж зафіксували атаки FPV-дрона-камікадзе, обстріли з РСЗВ, артилерії, гранатометів. Усього – 32 вибухи.

По Ворожбянській громаді росіяни завдали обстріл з танку, 8 вибухів.

По Великописарівській громаді вдарили з артилерії, мінометів та скинули ВОГ з БпЛА, 7 вибухів.

На Путивльську громаду окупанти скинули 3 міни.

По Миропільській громаді були мінометні обстріли та артобстріл, загалом – 29 вибухів. У результаті ворожого артобстрілу отримала поранення одна людина.