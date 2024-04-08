Через катастрофу порома в Мозамбіку загинули понад 90 осіб – BBC

Понад 90 людей загинули після того, як пором затонув біля північного узбережжя Мозамбіку.

Джерело: BBC із посиланням на місцеву владу

Деталі: Представники влади провінції Нампула заявили, що п'ятьох людей вдалося врятувати з близько 130, які, як вважають, перебували на борту.

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За словами державного секретаря провінції Нампула Хайме Нето, вони рятувалися від спалаху холери. Він додав, що серед загиблих було багато дітей.

"Через те, що човен був переповнений і не пристосований для перевезення пасажирів, він затонув", – сказав Нето.

Судно, очевидно, прямувало з Лунги на острів Мозамбік, біля узбережжя Нампули.

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Провінція Нампула є однією з найбільш постраждалих від спалаху холери, яка з січня минулого року охопила кілька країн на півдні Африки.

За даними ЮНІСЕФ, нинішній спалах є найгіршим за останні 25 років. З жовтня 2023 року Мозамбік повідомив про 13 700 підтверджених випадків і 30 смертей.

BBC додає, що протягом майже 400 років острів Мозамбік був столицею португальської Східної Африки, коли регіон перебував під колоніальним пануванням. Острів є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй колоніальній архітектурі та багатій історії як торговельного пункту.