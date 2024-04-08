Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через катастрофу порома в Мозамбіку загинули понад 90 осіб – BBC

Ольга Глущенко Понеділок, 8 квітня 2024, 05:40
Через катастрофу порома в Мозамбіку загинули понад 90 осіб – BBC
фото: Google maps

Понад 90 людей загинули після того, як пором затонув біля північного узбережжя Мозамбіку.

Джерело: BBC із посиланням на місцеву владу

Деталі: Представники влади провінції Нампула заявили, що п'ятьох людей вдалося врятувати з близько 130, які, як вважають, перебували на борту.

Реклама:

За словами державного секретаря провінції Нампула Хайме Нето, вони рятувалися від спалаху холери. Він додав, що серед загиблих було багато дітей.

"Через те, що човен був переповнений і не пристосований для перевезення пасажирів, він затонув", – сказав Нето.

Судно, очевидно, прямувало з Лунги на острів Мозамбік, біля узбережжя Нампули.

ВІДЕО ДНЯ

Провінція Нампула є однією з найбільш постраждалих від спалаху холери, яка з січня минулого року охопила кілька країн на півдні Африки.

За даними ЮНІСЕФ, нинішній спалах є найгіршим за останні 25 років. З жовтня 2023 року Мозамбік повідомив про 13 700 підтверджених випадків і 30 смертей.

BBC додає, що протягом майже 400 років острів Мозамбік був столицею португальської Східної Африки, коли регіон перебував під колоніальним пануванням. Острів є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй колоніальній архітектурі та багатій історії як торговельного пункту.

Теми: катастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікера Джонсона закликали подати у відставку через питання грошей для України

Білий дім готовий розглянути законопроєкти про фінансування, зокрема для України

фотоУ сім'ї ексголови Львівської облради знайшли купу нерухомості

Журналісти вимагають замінити Наталію Гуменюк: "Не дає показувати оборонців Херсонщини"

Трамп закуняв на суді в Нью-Йорку - ЗМІ

Антикорупційні органи взялися за генерала СБУ Вітюка - ЗМІ

Усі новини...
катастрофи
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
У Норвегії вертоліт впав в океан, загинула людина
Загибель "Джуса": літаки були справними, диверсія спростована доказами – ДБР
Останні новини
03:18
Канада передбачила у бюджеті $1,16 млрд на озброєння для України
02:47
Спікера Джонсона закликали подати у відставку через питання грошей для України
01:29
У Румунії над військовою авіабазою літали невідомі дрони
00:54
DeepState: ворог просунувся в Очеретине
00:39
Держдеп: США не можуть відбивати атаки в небі над Україною, щоб не втягуватися в протистояння з Росією
00:14
ПСЖ в більшості розгромив "Барселону" та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
00:09
футбол"Боруссія" в шаленому матчі здолала "Атлетико" на шляху в півфінал Ліги чемпіонів
23:45
Президентка Грузії терміново звернулась до Макрона та Мішеля через закон про "іноагентів"
23:43
З Донеччини евакуювали ще 49 мешканців на Рівненщину та Львівщину
23:24
Держдеп: Блінкен обговорить китайську військову допомогу Росії на зустрічі G7
Усі новини...
Реклама: