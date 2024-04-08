Через катастрофу порома в Мозамбіку загинули понад 90 осіб – BBC
Понад 90 людей загинули після того, як пором затонув біля північного узбережжя Мозамбіку.
Джерело: BBC із посиланням на місцеву владу
Деталі: Представники влади провінції Нампула заявили, що п'ятьох людей вдалося врятувати з близько 130, які, як вважають, перебували на борту.
За словами державного секретаря провінції Нампула Хайме Нето, вони рятувалися від спалаху холери. Він додав, що серед загиблих було багато дітей.
"Через те, що човен був переповнений і не пристосований для перевезення пасажирів, він затонув", – сказав Нето.
Судно, очевидно, прямувало з Лунги на острів Мозамбік, біля узбережжя Нампули.
Провінція Нампула є однією з найбільш постраждалих від спалаху холери, яка з січня минулого року охопила кілька країн на півдні Африки.
За даними ЮНІСЕФ, нинішній спалах є найгіршим за останні 25 років. З жовтня 2023 року Мозамбік повідомив про 13 700 підтверджених випадків і 30 смертей.
BBC додає, що протягом майже 400 років острів Мозамбік був столицею португальської Східної Африки, коли регіон перебував під колоніальним пануванням. Острів є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй колоніальній архітектурі та багатій історії як торговельного пункту.