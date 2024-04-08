Сили ППО знищили вночі 17 з 24 ворожих "Шахедів" – Генштаб

Вночі 8 квітня сили ППО знищили 17 з 24 ворожих ударних безпілотників, які росіяни запустили по Україні.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Дослівно: "Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено".

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Деталі: Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку захисники відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 8 атак у районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де противник за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських захисників у районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних атак позицій українських військ.

Разом з тим протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 5 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.