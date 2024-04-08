Ізраїль вивів війська з півдня сектора Гази, але війна далека від завершення − ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю в ніч на неділю відвела свої підрозділи з півдня сектора Гази, але війна з ХАМАС ще триває і далека від завершення, заявив начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві.

Джерело: The Times of Israel, CNN, The Jerusalem Post

Деталі: Галеві також заявив, що ЦАХАЛ буде знати, як повернутися до бойових дій у разі перемир'я в рамках угоди про звільнення заручників, і що повернення заручників є більш нагальним питанням, ніж інші цілі.

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Пряма мова начальника штабу ЦАХАЛу: "Ми ведемо цю війну по-іншому, вона відрізняється від попередніх. Війна в Газі триває, і ми далекі від того, щоб зупинитися. Високопосадовці ХАМАСу все ще переховуються. Рано чи пізно ми дістанемося до них. Ми робимо успіхи, продовжуючи вбивати все більше терористів і командирів і знищувати все більше терористичних інфраструктур, в тому числі і минулої ночі".

Деталі: Він запевнив, що Ізраїль "не залишить бригади ХАМАС діяти в будь-якій частині сектора".

"У нас є плани, і ми будемо діяти, коли вирішимо. Одночасно з наступальними діями ми дозволяємо доставку гуманітарної допомоги в сектор. Інтерес ХАМАС полягає в тому, щоб створити гуманітарну кризу в Газі, щоб вимагати припинення війни", − заявив Галеві.

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За його словами, ХАМАС намагається взяти під контроль гуманітарну допомогу і перешкоджає її розподілу, щоб повернути і контролювати сектор Гази, але "цього не повинно статися".

"Тому ми продовжуємо позбавляти ХАМАС його військового та урядового потенціалу, щоб забезпечити стабільність у регіоні", − додав Галеві.

Він також запевнив, що Ізраїль намагатиметься зробити все, щоб якомога швидше повернути всіх заручників.

Для довідки: З часу кривавого нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року минуло півроку.

7 квітня ЦАХАЛ оголосив, що завершив активну фазу вторгнення у війні, але залишив відкритою можливість нового вторгнення на південь Гази в майбутньому.

The Jerusalem Post повідомляв, що ЦАХАЛ вивів усю 98-у дивізію з міста Хан-Юніса на півдні Гази, наразі там залишилася лише одна ізраїльська армійська бригада, яка має забезпечити безпеку коридору, що зв'язує південь Ізраїлю з узбережжям сектора Гази.

Повідомляється, що цей коридор дозволяє ЦАХАЛу здійснювати рейди в північній і центральній частинах Гази, перешкоджає поверненню палестинців у північну частину сектора і дозволяє гуманітарним організаціям доставляти допомогу безпосередньо в північну частину Гази.

У певний момент ЦАХАЛ мав п'ять дивізій, що налічували від 30 000 до 40 000 військовослужбовців у глибині Гази, а також ще більші сили довкола сектора. Ці сили значно скоротили в середині січня, коли ЦАХАЛ оголосив, що досягнув оперативного контролю над північною частиною Гази і звільнив 63 дивізію, щоб вона повернулася до виконання стандартних обов'язків на північному кордоні, де Ізраїль протистоїть Хезболлі.

The Jerusalem Post пише, що з грудня і до цього часу 98-а дивізія знищувала сили ХАМАСу в Хан-Юнісі і його околицях, маючи в своєму розпорядженні близько семи бригад.

Повідомляється, що на початку лютого 98-а дивізія виконала більшу частину своєї місії, але продовжувала проводити більш дрібні операції в таких районах, як квартал Хамед в Хан-Юнісі.

Вищі посадові особи Ізраїлю вважали, що головною причиною утримання 98-ї дивізії в Хан-Юнісі було досягнення поступок з боку ХАМАСу в переговорах про обмін заручниками.

ХАМАС негайно оголосив, що виведення військ ЦАХАЛу, хай і часткове, є перемогою, оскільки він вимагав виведення ізраїльських військ, в тому числі і військ з північної частини Гази.

Видання зазначає, що тепер увага світу, швидше за все, буде прикута до того, чи ЦАХАЛ захопить Рафах першим, чи Хамас укладе угоду про звільнення заручників, щоб уникнути такого вторгнення, чи Ізраїль піде на подальші поступки вимогам ХАМАСу щодо повернення більшої кількості палестинців до північної частини Гази.