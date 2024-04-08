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Ексдиректор перинатального центру в Чернівцях отримав 6 років в'язниці за хабар

Ірина БалачукПонеділок, 8 квітня 2024, 10:58
Ексдиректор перинатального центру в Чернівцях отримав 6 років в'язниці за хабар
Дмитро Манчуленко. Фото perinatalcenter.cv.ua

Вищий антикорупційний суд засудив до 6 років ув’язнення ексдиректора Чернівецького перинатального центру Дмитра Манчуленка у справі про підкуп посадовців Чернівецької облради.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Дослівно САП: "6 років позбавлення волі за підкуп посадовців Чернівецької облради – оголошено вирок колишньому директору місцевого медзакладу".

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Деталі: Таке рішення колегія суддів ВАКС прийняла 8 квітня.

САП нагадує, що колишнього директора Чернівецького перинатального центру викрили на спробі підкупу посадовців Чернівецької обласної ради у квітні 2021 року. Посадовець хотів, щоб його призначили на посаду безстроково, і за це пропонував 12 тисяч доларів.

"Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав ексдиректора винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. За вироком суду особі призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід, який було застосовано до особи", − повідомляє САП.

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Також суд конфіскував у дохід держави 12 тисяч доларів хабаря.

САП нагадує, що вирок ВАКС набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.  

Теми: Антикорупційний судхабарЧернівці
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