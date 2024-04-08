Смерть у київському фунікулері: на юнака напав правоохоронець

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті юнака у київському фунікулері 7 квітня.

Джерело: пресслужби ДБР, Управління державної охорони

Дослівно: "7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події".

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Деталі: Повідомляється, що затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків.

В УДО повідомили, що вже надають всю необхідну допомогу правоохоронним органам та будуть "всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування".

Наразі проводиться весь комплекс оперативно-слідчих дій, вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві.

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